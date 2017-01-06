Газ и Рассвет: Антон Алиханов пообещал газификацию поселка под Калининградом В Калининградской области в поселок Рассвет, что близ Гурьевска, придет газ — об этом сегодня, 12 апреля 2017 года, заявил врио губернатора Антон Алиханов в ходе личного приёма граждан. Всего Алиханов выслушал восемь человек: жители Калининграда, Гурьевского городского округа и Балтийского муниципального района. В основном граждане обращались с жилищными и земельными вопросами. Ирина Леонидовна поинтересовалась

Неравнодушные граждане привели в порядок городок под Калининградом В Калининградской области в городе Гвардейске в минувшую субботу, 7 апреля, состоялся общегородской субботник: привести в порядок «уставшие» за зимний период территории вышли сотрудники городской администрации, депутаты, работники учреждений, предприниматели и, конечно, горожане. Люди убирали мусор, старые ветви, белили деревья, чтобы уберечь их от паразитов. Потрудиться пришлось в сквере по улице Калининградской — тут на

В Калининградской области услугами МФЦ в первом квартале воспользовался каждый пятый житель региона В Калининградской области в первом квартале в МФЦ побывала пятая часть жителей региона – 220 тысяч человек. Оказано 173 тысяч услуг. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных государственных услуг в МФЦ региона составляет 98%, прокомментировала в Калининграде сегодня, 12 апреля 2017 года, информационному агентству Rainbow руководитель Уполномоченного МФЦ по Калининградской области Виолетта Лёвина. По ее словам,

В Калининграде сгорел дачный дом и от огня пострадал припаркованный рядом "Мерседес" В Калининграде в центр управления в кризисных ситуациях 11 апреля, в 17:03, поступило сообщение о пожаре в СНТ «50 лет Октября» на Ключевой улице. Полностью сгорел деревянный дачный дом, размером 5 на 4 метра. У рядом стоящего автомобиля «Мерседес», огнем повреждены боковые стекла, правая часть кузова. В тот же день, в 17:38, спасателям поступило сообщение

Энергетики Калининградской области составили рейтинг самых злостных неплательщиков за электричество В Калининградской области АО «Янтарьэнергосбыт» составило рейтинг населенных пунктов, в которых живут самые злостные неплательщики за электроэнергию. При формировании рейтинга учитывалась задолженность за потреблённую электроэнергию на один лицевой счет на начало апреля 2017 года. Так, самые злостные неплательщики в сельской местности проживают в Зеленоградском районе в поселке Круглово. В среднем долг за свет каждой семьи

Жителей Чкаловска приблизили к медицинской помощи В Калининграде в Чкаловске начал работу прививочный кабинет — его открыли в стенах филиала горбольницы №2. С работой кабинета сегодня, 11 апреля 2017 года, ознакомился недавно возглавивший Минздрав региона Александр Кравченко. Оснащение кабинета обошлось в 150 тысяч рублей, пациентов принимает два врача и медсестра. Кабинет позволит существенно упростить жизнь поселку, ведь ранее родители возили детей