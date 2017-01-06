Газ и Рассве...
В Калининградской ...
В БФУ в Кали...
В Калининграде в БФУ имени И. ...
Власти Калин...
В Калининграде сегодня, 12 апреля 2017 ...
Антон Алихан...
В Калининграде ...
Неравнодушны...
В Калининградской ...
В Калинингра...
В Калининградской области в первом квартале ...
В Калинингра...
В Калининграде в центр управления в ...
На часовне п...
В Калининградской области на часовне в ...
Энергетики К...
В Калининградской области АО «Янтарьэнергосбыт» составило ...
Жителей Чкал...
В Калининграде ...
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В Калининградской области растет пассажиропоток в дальнем и пригородном сообщении
В Калининградской области рост перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщении в марте составил 8,5%. В марте услугами поездов в дальнем и пригородном сообщении воспользовалось более 225 тысяч пассажиров – на 17,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, в дальнем сообщении было отправлено 13,6 тысячи пассажиров (+13,1%), в пригородном – 211,79
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В Калининградской области 90% жилых домов строится с привлечением средств дольщиков
В Калининграде накануне, 27 января, состоялся круглый стол на тему: «Изменение законодательства в сфере долевого строительства». Модератором мероприятия выступила временно исполняющая обязанности министра регионального контроля Елена Серая. На территории региона 90% жилых домов строится с привлечением средств дольщиков. По данным на сентябрь 2016 года в этой сфере осуществляют деятельность 192 застройщика, возводящих 389 жилых дома
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Инфляция в Калининградской области оказалась на уровне 4,9%
В Калининградской области индекс потребительских цен в ноябре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,1%, в том числе на продовольственные товары — 99,9%, непродовольственные товары — 100,4%, услуги — 99,8%. При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного, событийного или сезонного характера, в ноябре текущего
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Две сотни представителей малого и среднего бизнеса Калининградской области приняли участие во Всемирной неделе предпринимательства
В Калининградской области с 11 по 18 ноября состоялась тематическая неделя предпринимательства, участниками которой стали две сотни бизнесменов. «Предприниматели приняли активное участие во всех мероприятиях, которые прошли во многих муниципалитетах региона. Это были консультации, круглые столы, семинары и тренинги как для начинающих, так и для опытных бизнесменов. Программа специально была составлена так, чтобы ее участникам
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Договоры с садоводами, земельные участки которых расположены вне территорий СНТ в Калининграде, будут продлеваться
В Калининграде сегодня, 5 сентября 2016 года, состоялось заседание комиссии горсовета депутатов по градорегулированию и Пришедшие в зал заседаний горожане принесли письмо от жителей улиц Суворова, Чаадаева и Нансена. В обращении, под которым стоит 83 подписи, выражается несогласие с планами по строительству здания вблизи жилых домов. Приняв обращение к рассмотрению, депутаты пообещали дать жителям ответ
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На развитие малого и среднего бизнеса в Калининградской области выделят 112 млн рублей
Малый и средний бизнес Калининградской области может рассчитывать в ткущем году на более чем 110 млн рублей финансовых субсидий. Так, областная программа поддержки предпринимательства потребует от бюджета 59 млн рублей. Соответствующие средства компании смогут получить по итогам конкурсного отбора. При этом участниками отбора смогут стать все желающие представители сферы малого и среднего предпринимательства. Среди основных
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Газ и Рассвет: Антон Алиханов пообещал газификацию поселка под Калининградом
В Калининградской области в поселок Рассвет, что близ Гурьевска, придет газ — об этом сегодня, 12 апреля 2017 года, заявил врио губернатора Антон Алиханов в ходе личного приёма граждан. Всего Алиханов выслушал восемь человек: жители Калининграда, Гурьевского городского округа и Балтийского муниципального района. В основном граждане обращались с жилищными и земельными вопросами. Ирина Леонидовна поинтересовалась
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Неравнодушные граждане привели в порядок городок под Калининградом
В Калининградской области в городе Гвардейске в минувшую субботу, 7 апреля, состоялся общегородской субботник: привести в порядок «уставшие» за зимний период территории вышли сотрудники городской администрации, депутаты, работники учреждений, предприниматели и, конечно, горожане. Люди убирали мусор, старые ветви, белили деревья, чтобы уберечь их от паразитов. Потрудиться пришлось в сквере по улице Калининградской — тут на
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В Калининградской области услугами МФЦ в первом квартале воспользовался каждый пятый житель региона
В Калининградской области в первом квартале в МФЦ побывала пятая часть жителей региона – 220 тысяч человек. Оказано 173 тысяч услуг. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных государственных услуг в МФЦ региона составляет 98%, прокомментировала в Калининграде сегодня, 12 апреля 2017 года, информационному агентству Rainbow руководитель Уполномоченного МФЦ по Калининградской области Виолетта Лёвина. По ее словам,
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В Калининграде сгорел дачный дом и от огня пострадал припаркованный рядом "Мерседес"
В Калининграде в центр управления в кризисных ситуациях 11 апреля, в 17:03, поступило сообщение о пожаре в СНТ «50 лет Октября» на Ключевой улице. Полностью сгорел деревянный дачный дом, размером 5 на 4 метра. У рядом стоящего автомобиля «Мерседес», огнем повреждены боковые стекла, правая часть кузова. В тот же день, в 17:38, спасателям поступило сообщение
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Энергетики Калининградской области составили рейтинг самых злостных неплательщиков за электричество
В Калининградской области АО «Янтарьэнергосбыт» составило рейтинг населенных пунктов, в которых живут самые злостные неплательщики за электроэнергию. При формировании рейтинга учитывалась задолженность за потреблённую электроэнергию на один лицевой счет на начало апреля 2017 года. Так, самые злостные неплательщики в сельской местности проживают в Зеленоградском районе в поселке Круглово. В среднем долг за свет каждой семьи
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Жителей Чкаловска приблизили к медицинской помощи
В Калининграде в Чкаловске начал работу прививочный кабинет — его открыли в стенах филиала горбольницы №2. С работой кабинета сегодня, 11 апреля 2017 года, ознакомился недавно возглавивший Минздрав региона Александр Кравченко. Оснащение кабинета обошлось в 150 тысяч рублей, пациентов принимает два врача и медсестра. Кабинет позволит существенно упростить жизнь поселку, ведь ранее родители возили детей
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На Куршской косе проведут учения по тушению лесного пожара
В Калининградской области в национальном парке «Куршская коса» пройдут совместные учения по тушению лесного пожара. В учениях примут участие силы и средства национального парка, Отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны, Главного управления МЧС России по Калининградской области и отдела МВД России по Зеленоградскому району Калининградской области. В ходе учений 14 апреля, с
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Калининград принял Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
В Калининграде состоялись Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Об этом в Калининграде сегодня, 11 октября 2016 года, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, как принято у намертво засевших там дилетантов, не указав дату события. Известно лишт, что соревнования собрали 300 участников из Ростовской, Самарской, Томской, Уфимской, Московской областей, Крыма, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области. «За
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Глава Неманского района Калининградской области показала имущество и доходы
В Калининградской области администрация Неманского городского округа обнародовала данные о доходах и имуществе лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений
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Власти Калининградской области на привитие молодежи “патриотизма, гражданственности и нравственности” за год потратили 122 млн рублей
В Калининграде сегодня, 12 апреля 2017 года, на заседании комитета облдумы по социальной политике заслушан отчет об исполнении в 206
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Губернаторская кампания Антона Алиханова вызывает некоторое беспокойство
Ни с рейтингом, ни с элитами у врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова нет. Об этом заявили источники издания «Знак»,
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Общественный совет при облдуме в Калининграде наметил план работы
В Калининграде общественный совет при областной думе провел первое в нынешнем году заседание. Об этом в Калининграде сегодня, 10 апреля
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Историческое здание комендатуры Кенигсберга отдали судебному департаменту Калининградской области
В Калининграде руководитель областной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что пользователем здания на улице Клинической стало
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Врио министра регионального контроля: качество услуг управляющих компаний в Калининградской области снизилось
В Калининграде сегодня, 6 апреля 2017 года, состоялось расширенное заседание Общественной палаты Калининградской области по вопросам ЖКХ. Участвовали представители облправительства,
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Житель Советска осужден за долг по алиментам двум детям – 1,15 млн рублей
В Калининградской области прокуратура города Советска поддержала государственное обвинение по уголовному делу о неуплате родителем без уважительных причин средств на
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Бывший председатель окружного совета депутатов Пионерского ГО осужден за превышение должностных полномочий
В Калининградской области Светлогорская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уловному делу в отношении бывшего председателя окружного совета депутатов Пионерского
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Десантные катера БФ провели учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье под Калининградом
В Калининградской области десантные катера на воздушной подушке «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов» проекта «Дюгонь» провели учение по
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На БФ начался лагерный сбор артиллерии сухопутных и береговых войск
В Калининградской области на Балтийском флоте (БФ) начался плановый лагерный сбор артиллерии сухопутных и береговых войск. В мероприятиях боевой подготовки
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По требованию прокурора Светлого в муниципальную собственность возвращен земельный участок площадью 3200 кв. м
В Калининградской области прокуратура города Светлого обратилась в суд с заявлением о признании недействительными в силу ничтожности 4 договоров купли-продажи
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Калининградские школьники направили подарки воинам-интернационалистам в Сирию
По сообщениям новостного портала «Государственные Вести», во вторник 7 февраля в курортном городке Зеленоградск Калининградской области состоялась встреча между учениками
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Информация о гибели лебедей в Балтийске от розлива нефтепродуктов подтвердилась
В Калининградской области сотрудники Росприроднадзора сегодня, 3 февраля 2017 года, зафиксировал два розлива нефтепродуктов. Один – на акватории Калининградского морского
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На полигонах БФ в Калининградской области проходят отборочные этапы военных конкурсов
В Калининградской области на четырех полигонах Балтийского флота (БФ), в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017, стартовали отборочные этапы конкурсов
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Лишь 1,7% больных хроническим гепатитом С в России получают лечение
В России 98% больших хроническим гепатитом С не получают должного лечения — об этом заявил референс-центра по мониторингу за вирусными
|В БФУ в Калининград чествовали молодых исследователей
|Единственные в России: преподаватели и студенты БФУ из Калининграда приглашены на стажировку в Италию
|Антон Алиханов прочтет чиновникам Калининградской области текст «Тотального диктанта»
|В школах Калининградской области устроили акцию «Я пишу сочинение»
|В Калининграде с ЕГЭ досрочного периода удален выпускник прошлых лет
|В Калининградской области названы победители регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства
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Янтарный край - газета Online Калининград – круглосуточное общественно-политическое Интернет-издание. Новости и оперативные комментарии - основа редакционной политики. География – Калининградская область с акцентом на местную специфику городов и районов. Но не только. Актуальная информация о жизни регионов СЗФО, России в целом и заслуживающие внимания события за рубежом значительно расширяют новостную ленту он-лайнового издания.
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