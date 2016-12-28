Алиханов вместе с Ярошуком оценили проблемы уличной сети Калининграда В Калининграде сегодня, 30 декабря 2016 года, врио губернатора Антон Алиханов вместе с главой города Александром Ярошуком осмотрели главные магистрали. «Последние недели две поступило очень много обращений по транспортным проблемам. Я и сам с ними периодически сталкиваюсь. Поэтому было принято решение совместно с главой Калининграда проехать сегодня по городу и обсудить те моменты, которые можно

Антон Алиханов — о реконструкции аэропорта Калининграда: «Вариант «не успеть» — даже не рассматривается» В Калининграде сегодня, 29 декабря 2016 года, врио губернатора Антон Алиханов отправился в аэропорт Храброво — оценить ход работ в аэровокзальном комплексе и сказать о чрезвычайной важности успеть завершить все к чемпионату мира по футболу и выполнить требования ФИФА. «Как минимум первый комплекс запускают уже в мае следующего года. Подрядчик и собственник сроки подтвердили. А

Как медицинские организации Калининградской области будут работать в новогодние праздники В Калининградской области 31 декабря 2016 года, 2, 4 и 6 января 2017 года в поликлинических отделениях медицинских организаций будет организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи. Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112, прокомментировали в Калининграде сегодня, 29 декабря 2016 года, собкору сетевой газеты Янтарный