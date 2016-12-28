Антон Алихан...
В Калининграде за несколько минут до ...
В Гурьевске ...
В Калининградской области сегодня, 30 декабря ...
Алиханов вме...
В Калининграде ...
В Калинингра...
В Калининградской области на реализацию в ...
В Калинингра...
В Калининградской ...
Домик Ангело...
В Зеленоградске Калининградской области – одном ...
Антон Алихан...
В Калининграде ...
Как медицинс...
В Калининградской области 31 декабря 2016 ...
В замещающих...
В Калининградской ...
В Калинингра...
В Калининграде ...
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Инфляция в Калининградской области оказалась на уровне 4,9%
В Калининградской области индекс потребительских цен в ноябре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,1%, в том числе на продовольственные товары — 99,9%, непродовольственные товары — 100,4%, услуги — 99,8%. При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного, событийного или сезонного характера, в ноябре текущего
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Две сотни представителей малого и среднего бизнеса Калининградской области приняли участие во Всемирной неделе предпринимательства
В Калининградской области с 11 по 18 ноября состоялась тематическая неделя предпринимательства, участниками которой стали две сотни бизнесменов. «Предприниматели приняли активное участие во всех мероприятиях, которые прошли во многих муниципалитетах региона. Это были консультации, круглые столы, семинары и тренинги как для начинающих, так и для опытных бизнесменов. Программа специально была составлена так, чтобы ее участникам
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Договоры с садоводами, земельные участки которых расположены вне территорий СНТ в Калининграде, будут продлеваться
В Калининграде сегодня, 5 сентября 2016 года, состоялось заседание комиссии горсовета депутатов по градорегулированию и Пришедшие в зал заседаний горожане принесли письмо от жителей улиц Суворова, Чаадаева и Нансена. В обращении, под которым стоит 83 подписи, выражается несогласие с планами по строительству здания вблизи жилых домов. Приняв обращение к рассмотрению, депутаты пообещали дать жителям ответ
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На развитие малого и среднего бизнеса в Калининградской области выделят 112 млн рублей
Малый и средний бизнес Калининградской области может рассчитывать в ткущем году на более чем 110 млн рублей финансовых субсидий. Так, областная программа поддержки предпринимательства потребует от бюджета 59 млн рублей. Соответствующие средства компании смогут получить по итогам конкурсного отбора. При этом участниками отбора смогут стать все желающие представители сферы малого и среднего предпринимательства. Среди основных
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Алиханов вместе с Ярошуком оценили проблемы уличной сети Калининграда
В Калининграде сегодня, 30 декабря 2016 года, врио губернатора Антон Алиханов вместе с главой города Александром Ярошуком осмотрели главные магистрали. «Последние недели две поступило очень много обращений по транспортным проблемам. Я и сам с ними периодически сталкиваюсь. Поэтому было принято решение совместно с главой Калининграда проехать сегодня по городу и обсудить те моменты, которые можно
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Антон Алиханов — о реконструкции аэропорта Калининграда: «Вариант «не успеть» — даже не рассматривается»
В Калининграде сегодня, 29 декабря 2016 года, врио губернатора Антон Алиханов отправился в аэропорт Храброво — оценить ход работ в аэровокзальном комплексе и сказать о чрезвычайной важности успеть завершить все к чемпионату мира по футболу и выполнить требования ФИФА. «Как минимум первый комплекс запускают уже в мае следующего года. Подрядчик и собственник сроки подтвердили. А
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Как медицинские организации Калининградской области будут работать в новогодние праздники
В Калининградской области 31 декабря 2016 года, 2, 4 и 6 января 2017 года в поликлинических отделениях медицинских организаций будет организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи. Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112, прокомментировали в Калининграде сегодня, 29 декабря 2016 года, собкору сетевой газеты Янтарный
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В Калининграде полицейские проверили торговцев пиротехникой
В Калининграде сегодня, 27 декабря 2016 года, полицейские проверили несколько торговых точек, ведущих торговлю пиротехническими изделиями. Участковые проверили павильоны в Центральном районе Калининграда и значительных нарушений не выявлено. Однако полицейские напомнили, что при использовании фейерверков необходимо соблюдать меры безопасности и, в первую очередь, ознакомиться с инструкцией по применению. Кроме того, не следует покупать петарды, хлопушки,
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Калининград принял Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
В Калининграде состоялись Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Об этом в Калининграде сегодня, 11 октября 2016 года, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, как принято у намертво засевших там дилетантов, не указав дату события. Известно лишт, что соревнования собрали 300 участников из Ростовской, Самарской, Томской, Уфимской, Московской областей, Крыма, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области. «За
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Проекты Калининградской области признаны лучшими в завершившейся программе приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей
Наградами отмечены три проекта, реализованные в Калининградской области вместе с партнерами из соседних стран в период с 2007 по 2015
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В Калининграде через телеконкурс выберут новый состав Молодежного правительства
В Калининграде в 2017 году состоятся выборы в VI состав Молодежного правительства – они будут проходить в телевизионном формате, о
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Московские светила медицины заинтересовались здравоохранением Калининградской области
Сегодня, 23 декабря 2016 года, состоялась встреча врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова с директором НИИ скорой помощи имени Склифосовского
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В Калининградской области расширят работу единой системы вызовов экстренных оперативных служб
В Калининграде сегодня, 23 декабря 2016 года, врио министра по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец отчитался о реализации
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В Калининградской области прокуратурой выявлено полтысячи нарушений законов по имущественным правам детей-сирот
В Калининграде состоялось заседание коллегии прокуратуры Калининградской области по вопросам соблюдения имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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В Калининграде актуализировали муниципальные стандарты
В Калининграде сегодня, 21 декабря 2016 года, городская администрация обнародовала новую редакцию муниципального стандарта, который регулирует процедуры информационного обмена цифровой
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Бывший председатель окружного совета депутатов Пионерского ГО осужден за превышение должностных полномочий
В Калининградской области Светлогорская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уловному делу в отношении бывшего председателя окружного совета депутатов Пионерского
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В Калининграде за сутки полицейские пресекли 82 правонарушения
В Калининграде за дежурные сутки нарядами патрульно-постовой службы полиции пресечено 82 правонарушения. В Калининграде за сутки постовые выявили и пресекли
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На центральном рынке и в увеселительных заведениях Калининграда полицейские устроили рейд против нелегалов
В Калининграде полиция и ФСБ проверили 300 мигрантов на причастность к совершению преступлений. За нарушение миграционного законодательства в отношении 21
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Под Калининградом лоб в лоб столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Есть погибшие и пострадавшие
В Калининграде сегодня, 19 октября 2015 года, полицейские назвали предварительную причину серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 15:50 на 85-м километре
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В соединениях и частях Балтийского флота завершилась итоговая проверка за 2016 учебный год
В Калининградской области в соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) завершились итоговые проверки за 2016 учебный год. В ходе
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Сотня офицеров БФ сдает зачеты по огневой подготовке и вождению бронетехники
В Калининградской области на одном из полигонов Балтийского флота начался учебно-методический сбор с командирами подразделений (взвод-батальон) из соединений и воинских
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Гендир концерна «Вега», по которому работает прокуратура, готовится стать членом-корреспондентом РАН
Избрание Владимира Вербы членом-корреспондентом РАН лоббирует академик Юрий Гуляев. Последний имеет репутацию специалиста по продвижению на доходные должности «полезных» людей.
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В Госдуме намерены ввести штат советников
В Москве в Госдуме обсуждается вопрос введения института советников для руководителей фракций. Им предлагается иметь по пять советников с зарплатой
|В Гурьевске сооружается школа на полторы тысячи мест
|В Калининградской области на создание "доступной среды" в учебных заведениях за год потратили 18 млн рублей
|На раскопках на территории Кёнигсбергского замка в Калининграде обнаружен культурный слой раннего железного века
|В Калининграде появится филиал Московского архитектурного института
|Активисты военно-патриотического клуба БФУ посетили Свято-Елисаветинский женский монастырь
|Разработка ученого из Калининграда получила золотую медаль международной выставки в Сеуле
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Янтарный край: круглосуточно - новости о главном!
Янтарный край - газета Online Калининград – круглосуточное общественно-политическое Интернет-издание. Новости и оперативные комментарии - основа редакционной политики. География – Калининградская область с акцентом на местную специфику городов и районов. Но не только. Актуальная информация о жизни регионов СЗФО, России в целом и заслуживающие внимания события за рубежом значительно расширяют новостную ленту он-лайнового издания.
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